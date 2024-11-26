В Дании приговорили к пяти годам тюрьмы шведского подростка, готовившего заказное убийство

В Дании объявили приговор 16-летнему подростку из Швеции, которого поймали на подготовке заказного убийства в Копенгагене.

Об этом сообщает DR, пишет "Европейская правда".

Окружной суд Копенгагена приговорил 16-летнего парня из Швеции к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы, признав его виновным в подготовке убийства в Копенгагене. Юношу задержали в апреле неподалеку от главного железнодорожного вокзала в Копенгагене и из его переписок в мессенджере получили много доказательств в поддержку обвинения.

Серьезность приговора обосновали тем, что действия обвиняемого были полностью осознанными и не спонтанными.

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Подросток постоянно поддерживал связь с заказчиками и поехал в Данию – за тысячу километров от места жительства – для выполнения "задания".

Во время суда парень пытался доказать, что в дороге начал жалеть о своем решении. Его аргументы отвергли из-за того, что он не сообщил о своей ситуации полиции.

Это не первый подобный судебный процесс за последнее время.

Случаи являются частью системной проблемы, которая усилилась летом 2024 года – вербовки шведских подростков преступными организациями для различных задач в Копенгагене.

Лица, которые устроили взрывы неподалеку от посольства Израиля в Копенгагене в начале октября, также оказались ребятами из Швеции.

Недавно испанская полиция задержала банду, которая могла вербовать шведских и датских несовершеннолетних.