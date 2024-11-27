Німецький соціолог: З Пісторіусом замість Шольца соціал-демократи могли б обійти ультраправих

З Борисом Пісторіусом як кандидатом на посаду канцлера Соціал-демократична партія Німеччини (СДПН) Олафа Шольца могла б досягти значних успіхів і обігнати на дострокових виборах ультраправу "Альтернативу для Німеччини".

Таку думку голова Інституту соціальних досліджень Forsa Манфред Гюлльнер висловив Augsburger Allgemeine, пише "Європейська правда".

Гюлльнер відзначив, що після трьох років правління "світлофорної коаліції" довіра до СДПН і канцлера Олафа Шольца перебуває на найнижчому рівні. Він назвав вкрай малоймовірним, що ця довіра могла би бути відновлена ​​протягом кількох тижнів напередодні виборів.

"Для того, щоб стати найсильнішою силою, СДПН мала б набрати понад 25 відсоткових пунктів, а це з сьогоднішньої перспективи виглядає просто нереальним. Наразі вона має лише 15% і, таким чином, залишається лише третьою за силою партією після ХДС/ХСС та "АдН", – сказав соціолог.

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Водночас він наголосив: якби міністр оборони Борис Пісторіус став кандидатом у канцлери, СДПН мала б більше шансів на кращий результат.

"Згідно з останніми даними тренд-опитування RTL/ntv, частка голосів партії була б на шість відсоткових пунктів вищою, якби він став кандидатом на посаду канцлера, а не Шольц.

З 21% СДПН також не була б найсильнішою партією, але все ж таки була б другою за силою. У зв'язку з цим, з точки зору суто виборчої арифметики, було б, мабуть, помилкою не висунути Пісторіуса кандидатом на посаду канцлера", – сказав Гюлльнер.

Після жорстких і суперечливих дебатів виконавча рада СДПН 25 листопада одноголосно висунула Олафа Шольца кандидатом на посаду канцлера на федеральних виборах у лютому 2025 року.

Після розпаду коаліції у СДПН розгорілися дебати щодо кандидата на посаду канцлера. З огляду на низькі рейтинги Шольца, деякі партійці висловлювалися за те, щоб у виборчу кампанію пішов набагато популярніший міністр оборони Борис Пісторіус.

Однак минулого четверга Пісторіус заявив, що не буде змагатись за посаду канцлера.

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