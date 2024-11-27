Немецкий социолог: С Писториусом вместо Шольца социал-демократы могли бы обойти ультраправых

С Борисом Писториусом в качестве кандидата на пост канцлера Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) Олафа Шольца могла бы достичь значительных успехов и обогнать на досрочных выборах ультраправую "Альтернативу для Германии".

Такое мнение председатель Института социальных исследований Forsa Манфред Гюлльнер высказал Augsburger Allgemeine, пишет "Европейская правда".

Гюлльнер отметил, что после трех лет правления "светофорной коалиции" доверие к СДПГ и канцлеру Олафу Шольцу находится на самом низком уровне. Он назвал крайне маловероятным, что это доверие могло бы быть восстановлено в течение нескольких недель накануне выборов.

"Для того чтобы стать сильнейшей силой, СДПГ должна была бы набрать более 25 процентных пунктов, а это с сегодняшней перспективы выглядит просто нереальным. Сейчас она имеет лишь 15% и, таким образом, остается лишь третьей по силе партией после ХДС/ХСС и "АдГ", – сказал социолог.

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В то же время он отметил: если бы министр обороны Борис Писториус стал кандидатом в канцлеры, СДПГ имела бы больше шансов на лучший результат.

"Согласно последним данным тренд-опроса RTL/ntv, доля голосов партии была бы на шесть процентных пунктов выше, если бы он стал кандидатом на пост канцлера, а не Шольц.

С 21% СДПГ также не была бы самой сильной партией, но все же была бы второй по силе. В связи с этим, с точки зрения чисто избирательной арифметики, было бы, пожалуй, ошибкой не выдвинуть Писториуса кандидатом на пост канцлера", – сказал Гюлльнер.

После жестких и противоречивых дебатов исполнительный совет СДПГ 25 ноября единогласно выдвинул Олафа Шольца кандидатом на пост канцлера на федеральных выборах в феврале 2025 года.

После распада коалиции в СДПГ разгорелись дебаты относительно кандидата на пост канцлера. Учитывая низкие рейтинги Шольца, некоторые партийцы высказывались за то, чтобы в избирательную кампанию пошел гораздо более популярный министр обороны Борис Писториус.

Однако в прошлый четверг Писториус заявил, что не будет бороться за пост канцлера.

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