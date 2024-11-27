Сина кронпринцеси Норвегії, якого звинуватили у зґвалтуванні, звільнять з-під варти

Старший син норвезької кронпринцеси Маріус Борг Хойбі буде звільнений з-під варти після арешту минулого тижня за звинуваченням у зґвалтуванні.

Про це повідомляє норвезька телерадіокомпанія NRK, передає "Європейська правда".

Як зазначив мовник, Маріус Борг Хойбі буде звільнений з-під варти після арешту минулого тижня за звинуваченням у зґвалтуванні.

Його адвокат Ойвінд Братлієн зазначив у коментарі журналістам, що це правильне рішення.

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Водночас поліція Осло почала розслідування нового ймовірного сексуального злочину, звинувачення в якому йому не висунули, повідомляє мовник. Деталі нових звинувачень не були оприлюднені.

Як відомо, 27-річний син кронпринцеси Метте-Маріт і пасинок спадкоємця престолу був взятий під варту на один тиждень за звинуваченням у двох сексуальних злочинах. Йому заборонили листування і побачення.

На початку минулого тижня писали, що Хойбі заарештували за звинуваченням у зґвалтуванні.

Раніше поліція заарештувала Хойбі 4 серпня після нічної бійки в його квартирі в Осло. Його звинувачують у нанесенні тілесних ушкоджень жінці, з якою він мав стосунки.

Пізніше він визнав, що побив свою дівчину під впливом кокаїну та алкоголю на початку серпня, через що його затримувала поліція.

За повідомленнями норвезьких ЗМІ, поліція знайшла ніж, застряглий в одній зі стін спальні жінки у квартирі. Наступного дня після інциденту жінка отримала медичну допомогу, але не була госпіталізована.