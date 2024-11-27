Обвиненного в изнасиловании сына кронпринцессы Норвегии освободят из-под стражи

Старший сын норвежской кронпринцессы Мариус Борг Хойби будет освобожден из-под стражи после ареста на прошлой неделе по обвинению в изнасиловании.

Об этом сообщает норвежская телерадиокомпания NRK, передает "Европейская правда".

Как отметил вещатель, Хойби будет освобожден из-под стражи после ареста на прошлой неделе по обвинению в изнасиловании.

Его адвокат Ойвинд Братлиен отметил в комментарии журналистам, что это правильное решение.

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В то же время полиция Осло начала расследование нового предполагаемого сексуального преступления, обвинения в котором ему не предъявили, сообщает вещатель. Детали новых обвинений не были обнародованы.

Как известно, 27-летний сын кронпринцессы Метте-Марит и пасынок наследника престола был взят под стражу на одну неделю по обвинению в двух сексуальных преступлениях. Ему запретили переписку и свидания.

В начале прошлой недели писали, что Хойби арестовали по обвинению в изнасиловании.

Ранее полиция арестовала Хойби 4 августа после ночной драки в его квартире в Осло. Его обвиняют в нанесении телесных повреждений женщине, с которой у него были отношения.

Позже он признал, что избил свою девушку под воздействием кокаина и алкоголя в начале августа, из-за чего его задерживала полиция.

По сообщениям норвежских СМИ, полиция нашла нож, застрявший в одной из стен спальни женщины в квартире. На следующий день после инцидента женщина получила медицинскую помощь, но не была госпитализирована.