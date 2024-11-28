В Польше произошло смертельное лобовое столкновение с участием грузовика с военными

В Мазовецком воеводстве Польши произошла смертельная авария с участием военного грузовика, в котором ехали более 20 военных, один человек в результате погиб.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TVN24.

ДТП произошло на воеводской дороге №631 вблизи города Непорент. В грузовике ехали более 20 солдат, некоторые из них были доставлены в больницу.

31-летний мужчина оказался заблокированным в легковом автомобиле, который лоб в лоб столкнулся с военным грузовиком. Спасти его жизнь не удалось.

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фото польской пожарной службы с сайта TVN

Инцидент произошел около 7:00. На место прибыла пожарная бригада.

"Столкнулись два легковых автомобиля, автобус и военный грузовик. В грузовике ехали около 25 солдат. Некоторых из них доставили в больницу для обследования", – сообщил капитан Ян Собков из Окружной пожарной команды в Воломине.

Авария произошла во время обгона. Военнослужащие ехали на стрельбы.

Напомним, недавно в Финляндии грузовик, перевозивший военнослужащих Сил обороны, попал в ДТП, в результате которого пострадали 23 человека.

А в начале октября французская военная пострадала во время ДТП под польским городом Познань.