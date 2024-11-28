В Польше произошло смертельное лобовое столкновение с участием грузовика с военными
Новости — Четверг, 28 ноября 2024, 10:29 —
В Мазовецком воеводстве Польши произошла смертельная авария с участием военного грузовика, в котором ехали более 20 военных, один человек в результате погиб.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает TVN24.
ДТП произошло на воеводской дороге №631 вблизи города Непорент. В грузовике ехали более 20 солдат, некоторые из них были доставлены в больницу.
31-летний мужчина оказался заблокированным в легковом автомобиле, который лоб в лоб столкнулся с военным грузовиком. Спасти его жизнь не удалось.
Инцидент произошел около 7:00. На место прибыла пожарная бригада.
"Столкнулись два легковых автомобиля, автобус и военный грузовик. В грузовике ехали около 25 солдат. Некоторых из них доставили в больницу для обследования", – сообщил капитан Ян Собков из Окружной пожарной команды в Воломине.
Авария произошла во время обгона. Военнослужащие ехали на стрельбы.
Напомним, недавно в Финляндии грузовик, перевозивший военнослужащих Сил обороны, попал в ДТП, в результате которого пострадали 23 человека.
А в начале октября французская военная пострадала во время ДТП под польским городом Познань.