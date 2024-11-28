Глава Бюро нацбезпеки Польщі вважає, що ідея військ НАТО в Україні "поки не на часі"

Очільник Бюро з нацбезпеки Польщі Яцек Севера вважає, що НАТО за теперішніх обставин не має розглядати відправку своїх військових на допомогу Україні.

Як пише "Європейська правда", про це він сказав в інтерв’ю з Radio ZET.

Северу запитали, чи Північноатлантичний альянс має надіслати своїх військових в Україну. Він відповів фразою "Не зараз".

Реклама:

"НАТО – оборонний альянс, це його базова стратегія, доктрина і гарантія функціонування… На цьому етапі, думаю, це неправильне рішення", – зазначив очільник Бюро з нацбезпеки.

Він зазначив, що створити передумови для миру в Україні потрібно за рахунок продовження підтримки України і тиску на Росію.

"Потрібно забезпечувати виконання санкцій – обрізати ланцюжки обходу санкцій, вести перемовини з Китаєм щодо постачань до РФ… Росія не має заробляти жодного долара на експорті енергоносіїв, і ще відкрите питання заморожених активів", – зазначив він.

Бюро з нацбезпеки є органом виконує поставлені президентом завдання у сфері нацбезпеки та забезпечує організаційну підтримку діяльності Ради з нацбезпеки.

Севера працює на посаді очільника відомства з осені 2022 року, його призначив чинний президент Анджей Дуда.

Нещодавно французьке видання Le Monde повідомило, що у Європі поновились дискусії щодо потенційної відправки західних військ в Україну.

Серед перших про таку ідею почав говорити на початку року президент Франції Емманюель Макрон, заявивши, що союзники не мають виключати ніяких кроків у питанні підтримки України – зокрема й для того, щоб у Москві не мали впевненості, чого країни Заходу точно не робитимуть.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро нещодавно підтвердив, що така позиція Парижа зберігається.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Леммі заявив, що зараз Лондон не розглядає можливість направлення своїх військових в Україну.