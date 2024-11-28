Глава Бюро нацбезопасности Польши считает, что идея войск НАТО в Украине "не актуальна"

Глава Бюро по нацбезопасности Польши Яцек Севера считает, что НАТО в нынешних обстоятельствах не следует рассматривать отправку своих военных на помощь Украине.

Как пишет "Европейская правда", об этом он сказал в интервью с Radio ZET.

Северу спросили, должен ли Североатлантический альянс прислать своих военных в Украину. Он ответил фразой "Не сейчас".

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"НАТО – оборонительный альянс, это его базовая стратегия, доктрина и гарантия функционирования... На этом этапе, думаю, это неправильное решение", – отметил глава Бюро по нацбезопасности.

Он отметил, что создать предпосылки для мира в Украине нужно за счет продолжения поддержки Украины и давления на Россию.

"Нужно обеспечивать выполнение санкций – обрезать цепочки обхода санкций, вести переговоры с Китаем по поставкам в РФ... Россия не должна зарабатывать ни одного доллара на экспорте энергоносителей, и еще открыт вопрос замороженных активов", – отметил он.

Бюро по нацбезопасности – орган, выполняющий поставленные президентом задачи в сфере нацбезопасности и обеспечивающий организационную поддержку деятельности Совета по нацбезопасности.

Севера работает на посту главы ведомства с осени 2022 года, его назначил действующий президент Анджей Дуда.

Недавно французское издание Le Monde сообщило, что в Европе возобновились дискуссии по поводу потенциальной отправки западных войск в Украину.

В числе первых о такой идее начал говорить в начале года президент Франции Эмманюэль Макрон, заявив, что союзники не должны исключать никаких шагов в вопросе поддержки Украины – в том числе и для того, чтобы в Москве не имели уверенности, чего страны Запада точно не будут делать.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро недавно подтвердил, что такая позиция Парижа сохраняется.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что сейчас Лондон не рассматривает возможность направления своих военных в Украину.