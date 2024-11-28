У Данії залишили за ґратами росіянина, звинуваченого у виготовленні вибухових пристроїв

У Данії залишили за ґратами громадянина Росії, затриманого у квітні за перевезення вибухівки і підозрюваного у підриві банкомата.

Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".

37-річного росіянина затримали в аеропорту міста Біллунн 20 квітня після того, як у нього виявили вибухівку.

Чоловіка звинувачують у виготовленні і перевезенні вибухових пристроїв загальною вагою близько 3000 кг та у підриві банкомата у парку розваг Леголенд.

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Ще одним звинуваченням є володіння забороненим балончиком та ліхтариком із вмонтованим в нього електрошокером.

За підсумками перегляду запобіжного заходу йому продовжили арешт ще на три тижні.

Одразу після арешту змісту звинувачень не розкривали, деталі стали відомі у листопаді.

У Польщі на початку листопада скерували обвинувальний акт стосовно двох громадян Польщі та Білорусі, яких звинувачують у шпигунській діяльності на користь білоруського режиму.

Перед тим у Польщі затримали чотирьох диверсантів, які відправляли поштою пакунки з вибухівкою.