В Дании оставили за решеткой россиянина, обвиненного в изготовлении взрывных устройств

В Дании оставили за решеткой гражданина России, задержанного в апреле за перевозку взрывчатки и подозреваемого в подрыве банкомата.

Об этом сообщает DR, пишет "Европейская правда".

37-летнего россиянина задержали в аэропорту города Биллунн 20 апреля после того, как у него обнаружили взрывчатку.

Мужчину обвиняют в изготовлении и перевозке взрывных устройств общим весом около 3000 кг и в подрыве банкомата в парке развлечений Леголенд.

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Еще одним обвинением является владение запрещенным баллончиком и фонариком с вмонтированным в него электрошокером.

По итогам пересмотра меры пресечения ему продлили арест еще на три недели.

Сразу после ареста содержания обвинений не раскрывали, детали стали известны в ноябре.

В Польше в начале ноября направили обвинительный акт в отношении двух граждан Польши и Беларуси, которых обвиняют в шпионской деятельности в пользу белорусского режима.

Перед тем в Польше задержали четырех диверсантов, отправлявших по почте пакеты со взрывчаткой.