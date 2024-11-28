Матч у Берліні між командами Ізраїлю та Німеччини охороняють 1,5 тисячі поліцейських

Поліція німецької столиці залучила близько 1,5 тисячі поліцейських задля охорони баскетбольного матчу між "Маккабі" (Тель-Авів) і "Альбою" (Берлін), щоб запобігти будь-якому можливому антиізраїльському насильству або сутичкам між протестувальниками.

Про це стало відомо із допису поліції Берліну в X (Twitter), передає "Європейська правда".

Як проінформувала поліція Берліну, близько 1,5 тисяч правоохоронців убезпечують баскетбольний матч.

Відтак, як інформується, можливе перекриття руху у двох районах міста.

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Як писали напередодні, територія навколо берлінського стадіону "Убер Арена", де грає "Альба Берлін", а також готель, де зупинився "Маккабі", будуть оточені поліцією. Ізраїльську команду також супроводжуватиме поліція від готелю до арени.

Нагадаємо, увечері 7 листопада в Амстердамі після матчу між місцевим "Аяксом" та ізраїльським клубом "Маккабі Тель-Авів" спалахнули заворушення, в ході яких пропалестинські активісти нападали на ізраїльських вболівальників.

Німецька Федеральна асоціація відділів досліджень та інформації опублікувала звіт, у якому вказала на те, що кількість антисемітських інцидентів у Берліні за перші шість місяців 2024 року вже перевищила загальну кількість за весь минулий рік.

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