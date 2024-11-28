Матч в Берлине между командами Израиля и Германии охраняют 1,5 тысячи полицейских

Полиция немецкой столицы привлекла около 1,5 тысячи полицейских для охраны баскетбольного матча между "Маккаби" (Тель-Авив) и "Альбой" (Берлин), чтобы предотвратить любое возможное антиизраильское насилие или столкновения между протестующими.

Об этом стало известно из сообщения полиции Берлина в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Как проинформировала полиция Берлина, около 1,5 тысяч правоохранителей защищают баскетбольный матч.

Поэтому, как информируется, возможно перекрытие движения в двух районах города.

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Как писали накануне, территория вокруг берлинского стадиона "Убер Арена", где играет "Альба Берлин", а также отель, где остановился "Маккаби", будут окружены полицией. Израильскую команду также будет сопровождать полиция от отеля до арены.

Напомним, вечером 7 ноября в Амстердаме после матча между местным "Аяксом" и израильским клубом "Маккаби Тель-Авив" вспыхнули беспорядки, в ходе которых пропалестинские активисты нападали на израильских болельщиков.

Немецкая Федеральная ассоциация отделов исследований и информации опубликовала отчет, в котором указала на то, что количество антисемитских инцидентов в Берлине за первые шесть месяцев 2024 года уже превысило общее количество за весь прошлый год.

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