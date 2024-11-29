Меркель закликала Україну "паралельно" розглядати дипломатичні рішення для зупинки війни
Колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель звернулася до України та її прихильників із закликом розглянути дипломатичні шляхи припинення війни, розв'язаної Росією.
Про це вона сказала в ефірі телеканалу ZDF у четвер увечері, її цитує агентство DPA, пише "Європейська правда".
Меркель наполягала у розмові з журналісткою телеканалу, що Росія не повинна виграти цю війну. "Це не тільки в інтересах України, але й в наших інтересах, щоб Путін не виграв цю війну", – сказала вона.
Меркель додала, що як канцлерка вона зробила все можливе, щоб запобігти такій ескалації. "Це кричуще порушення міжнародного права, яке він (Владімір Путін) вчинив з Україною", – заявила вона.
Однак колишня канцлерка також відзначила, що "потрібно завжди паралельно розглядати дипломатичні рішення". За її словами, їх не потрібно обговорювати прямо зараз, а коли настане відповідний час. Вона не уточнила, коли такий час може настати.
Меркель наголосила на своїй підтримці того, що німецький уряд робить для України, і припустила, що Україні буде нелегко перемогти Росію. Однак я підтримую все, що робить міжнародне співтовариство, щоб поставити Україну в хороше становище", – сказала Меркель.
Нещодавно канцлерка випустила свої мемуари в Німеччині, із чим пов’язана її активна присутність у медіа після майже трьох років мовчання.
У нещодавньому інтерв’ю Spiegel Меркель заявила, що Путін на початку свого президентства не мав наміру напасти на Україну, а його план окреслився з роками, у тому числі з огляду на поведінку Заходу.
Вона також обурилась, що її роблять "цапом-відбувайлом" за війну в Україні.
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