Меркель призвала Украину "параллельно" рассматривать дипломатические решения для остановки войны

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель обратилась к Украине и ее сторонникам с призывом рассмотреть дипломатические пути прекращения войны, развязанной Россией.

Об этом она сказала в эфире телеканала ZDF в четверг вечером, ее цитирует агентство DPA, пишет "Европейская правда".

Меркель настаивала в разговоре с журналисткой телеканала, что Россия не должна выиграть эту войну. "Это не только в интересах Украины, но и в наших интересах, чтобы Путин не выиграл эту войну", – сказала она.

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Меркель добавила, что как канцлер она сделала все возможное, чтобы предотвратить такую эскалацию. "Это вопиющее нарушение международного права, которое он (Владимир Путин) совершил с Украиной", – заявила она.

Однако бывшая канцлер также отметила, что "нужно всегда параллельно рассматривать дипломатические решения". По ее словам, их не нужно обсуждать прямо сейчас, а когда наступит подходящее время. Она не уточнила, когда такое время может наступить.

Меркель отметила свою поддержку того, что немецкое правительство делает для Украины, и предположила, что Украине будет нелегко победить Россию. "Тем не менее, я поддерживаю все, что делает международное сообщество, чтобы поставить Украину в хорошее положение", – сказала Меркель.

Недавно канцлер выпустила свои мемуары в Германии, с чем связано ее активное присутствие в медиа после почти трех лет молчания.

В недавнем интервью Spiegel Меркель заявила, что Путин в начале своего президентства не намеревался напасть на Украину, а его план обозначился с годами, в том числе учитывая поведение Запада.

Она также возмутилась, что ее делают "козлом отпущения" за войну в Украине.

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