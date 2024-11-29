У Нідерландах бачать можливості для візиту Нетаньягу попри ордер МКС

Прем’єр-міністрів Нідерландів Дік Схооф заявив, що у його ізраїльського колеги Біньяміна Нетаньягу, на якого нещодавно Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт, є можливість відвідати Нідерланди без арешту.

Його слова цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Як передає агентство, у п’ятницю, 29 листопада, Схооф заявив, що у рамках зобов'язань Нідерландів перед МКС все ще існують сценарії, за яких Нетаньягу не буде заарештований, в залежності від причини його візиту.

"Найважливіше те, що у нас є зобов'язання, які випливають з договору (на якому заснований МКС), і що ми їх виконуємо", – заявив він.

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Тому, за його словами, країна повинна розглянути варіанти власних дій, у випадку, якщо прем’єр Ізраїлю приїде до Нідерландів.

"Існують можливі сценарії, в тому числі і в рамках міжнародного права, в яких він міг би приїхати до Нідерландів, не будучи заарештованим", – зауважив він.

Водночас Схооф не уточнив, за яких обставин Нетаньягу міг би приїхати.

Його слова суперечать попереднім заявам міністра закордонних справ Каспара Вельдкампа, який минулого тижня в парламенті зазначив, що Нідерланди повністю співпрацюють з МКС.

Найближчі союзники Ізраїлю, в тому числі США, також засудили ордери на арешт Нетаньягу. США заявили, що "принципово відкидають" рішення МКС.

Своєю чергою угорський прем'єр Віктор Орбан пообіцяв не виконувати ордери на арешт, а в Британії відмовились повідомляти, чи планують арештовувати Нетаньягу.

Читайте статтю "ЄвроПравди" про те, чому ордер МКС на арешт прем’єра Нетаньягу б’є також по Україні.