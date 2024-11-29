В Нидерландах видят возможности для визита Нетаньяху несмотря на ордер МУС

Премьер-министров Нидерландов Дик Схооф заявил, что у его израильского коллеги Биньямина Нетаньяху, на которого недавно Международный уголовный суд выдал ордер на арест, есть возможность посетить Нидерланды без ареста.

Его слова цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Как передает агентство, в пятницу, 29 ноября, Схооф заявил, что в рамках обязательств Нидерландов перед МУС все еще существуют сценарии, при которых Нетаньяху не будет арестован, в зависимости от причины его визита.

"Самое важное то, что у нас есть обязательства, вытекающие из договора (на котором основан МУС), и что мы их выполняем", – заявил он.

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Поэтому, по его словам, страна должна рассмотреть варианты собственных действий, в случае, если премьер Израиля приедет в Нидерланды.

"Существуют возможные сценарии, в том числе и в рамках международного права, в которых он мог бы приехать в Нидерланды, не будучи арестованным", – отметил он.

В то же время Схооф не уточнил, при каких обстоятельствах Нетаньяху мог бы приехать.

Его слова противоречат предыдущим заявлениям министра иностранных дел Каспара Вельдкампа, который на прошлой неделе в парламенте отметил, что Нидерланды полностью сотрудничают с МУС.

Ближайшие союзники Израиля, в том числе США, также осудили ордера на арест Нетаньяху. США заявили, что "принципиально отвергают" решение МУС.

В свою очередь венгерский премьер Виктор Орбан пообещал не выполнять ордера на арест, а в Британии отказались сообщать, планируют ли арестовывать Нетаньяху.

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