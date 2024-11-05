У Гданську проходить велика операція поліції, мешканці чули вибухи

В одному з районів Гданська чули вибухи, ЗМІ повідомляють, що це пов’язано з великою операцією правоохоронців проти мережі наркоторговців.

Про це інформує RMF24, пише "Європейська правда".

У вівторок мешканці Гданська у районі Новий Порт чули вибухи. За даними журналістів, це пов’язано із проведенням великої операції правоохоронців, що триває одразу в кількох районах міста.

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Вибухи, які було чути, були звуками шумових гранат, застосованих під час одного із затримань.

За даними від джерел, операція проводиться проти ймовірно мережі наркоторговців.

Зі Швейцарії повідомляють про затримання більше десятка наркоторговців у районі курорту Верб'є.

У Бельгії наприкінці жовтня засудили понад 100 людей у справі про наркоторгівлю.