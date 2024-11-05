В Гданьске проходит крупная операция полиции, жители слышали взрывы
Новости — Вторник, 5 ноября 2024, 12:57 —
В одном из районов Гданьска слышали взрывы, СМИ сообщают, что это связано с крупной операцией правоохранителей против сети наркоторговцев.
Об этом информирует RMF24, пишет "Европейская правда".
Во вторник жители Гданьска в районе Новый Порт слышали взрывы. По данным журналистов, это связано с проведением крупной операции правоохранителей, которая продолжается сразу в нескольких районах города.
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Взрывы, которые были слышны, были звуками шумовых гранат, примененных во время одного из задержаний.
По данным от источников, операция проводится против вероятной сети наркоторговцев.
Из Швейцарии сообщают о задержании более десятка наркоторговцев в районе курорта Вербье.
В Бельгии в конце октября осудили более 100 человек по делу о наркоторговле.
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