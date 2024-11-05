В Гданьске проходит крупная операция полиции, жители слышали взрывы

В одном из районов Гданьска слышали взрывы, СМИ сообщают, что это связано с крупной операцией правоохранителей против сети наркоторговцев.

Об этом информирует RMF24, пишет "Европейская правда".

Во вторник жители Гданьска в районе Новый Порт слышали взрывы. По данным журналистов, это связано с проведением крупной операции правоохранителей, которая продолжается сразу в нескольких районах города.

Реклама:

Взрывы, которые были слышны, были звуками шумовых гранат, примененных во время одного из задержаний.

По данным от источников, операция проводится против вероятной сети наркоторговцев.

Из Швейцарии сообщают о задержании более десятка наркоторговцев в районе курорта Вербье.

В Бельгии в конце октября осудили более 100 человек по делу о наркоторговле.