Литва покладає на РФ відповідальність за вибухи посилок, які спричинили пожежі

Росія стоїть за вибухонебезпечними посилками, відправленими з Литви до європейських країн, на тлі тривоги країн НАТО, що саботаж, організований Москвою, ледь не спричинив авіакатастрофу.

Про це заявив у вівторок радник президента Литви, передає "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Західні уряди і розвідувальні служби Європи раніше вказували на Москву як на джерело серії пожеж і актів саботажу в Європі, спрямованих на дестабілізацію союзників України.

Польське щоденне видання Gazeta Wyborcza повідомило в жовтні, що вибухонебезпечні посилки, які спричинили пожежі на кур'єрських складах у Великій Британії, Німеччині та Польщі в липні, були відправлені з Литви.

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Британія і Німеччина розслідують випадки загоряння посилок на складах у Бірмінгемі та Лейпцигу, а Берлін заявив, що ледь вдалося уникнути авіакатастрофи, коли загорілася вантажна авіапосилка.

"Ми говоримо нашим союзникам, що це не випадковість, а частина військових операцій", – сказав Кястутіс Будріс, радник президента Литви Гітанаса Науседи, в інтерв'ю радіо Ziniu у вівторок.

"Ми повинні нейтралізувати і зупинити це в джерелі, а джерелом є російська військова розвідка", – сказав він.

Коментарі Будріса стали першим випадком, коли литовський посадовець вказав пальцем на російську військову розвідку за конкретний акт саботажу.

Gazeta Wyborcza повідомила, що посилка спричинила пожежу у вантажівці на майданчику, що належить кур'єрській фірмі під Варшавою.

У жовтні Польща заявила, що затримала чотирьох осіб у рамках розслідування вибухонебезпечних посилок, які надсилалися кур'єрами до країн Європейського Союзу та Великої Британії в рамках змови, яка зрештою мала на меті відправити такі посилки до США і Канади.

Польща також закрила російське консульство в західному місті Познань через підозри у спробах саботажу з боку Росії.

Генеральний директор Служби безпеки Великої Британії (МІ5) Кен МакКаллум заявив у жовтні, що російська військова розвідка ГРУ намагається спричинити хаос у Великій Британії та Європі.