Литва возлагает на РФ ответственность за взрывы посылок, вызвавшие пожары
Россия стоит за взрывоопасными посылками, отправленными из Литвы в европейские страны, на фоне тревоги стран НАТО, что саботаж, организованный Москвой, едва не привел к авиакатастрофе.
Об этом заявил во вторник советник президента Литвы, передает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.
Западные правительства и разведывательные службы Европы ранее указывали на Москву как на источник серии пожаров и актов саботажа в Европе, направленных на дестабилизацию союзников Украины.
Польское ежедневное издание Gazeta Wyborcza сообщило в октябре, что взрывоопасные посылки, которые привели к пожарам на курьерских складах в Великобритании, Германии и Польше в июле, были отправлены из Литвы.
Великобритания и Германия расследуют случаи возгорания посылок на складах в Бирмингеме и Лейпциге, а Берлин заявил, что едва удалось избежать авиакатастрофы, когда загорелась авиапосылка.
"Мы говорим нашим союзникам, что это не случайность, а часть военных операций", – сказал Кястутис Будрис, советник президента Литвы Гитанаса Науседы, в интервью радио Ziniu во вторник.
"Мы должны нейтрализовать и остановить это в источнике, а источником является российская военная разведка", – сказал он.
Комментарии Будриса стали первым случаем, когда литовский чиновник указал на российскую военную разведку за конкретный акт саботажа.
Gazeta Wyborcza сообщила, что посылка вызвала пожар в грузовике на площадке, принадлежащей курьерской фирме под Варшавой.
В октябре Польша заявила, что задержала четырех человек в рамках расследования взрывоопасных посылок, отправлявшихся курьерами в страны Европейского Союза и Великобритании в рамках заговора, который в конечном итоге имел целью отправить такие посылки в США и Канаду.
Польша также закрыла российское консульство в западном городе Познань из-за подозрений в попытках саботажа со стороны России.
Генеральный директор Службы безопасности Великобритании (МИ5) Кен МакКаллум заявил в октябре, что российская военная разведка ГРУ пытается вызвать хаос в Великобритании и Европе.