Апеляційний суд у Молдові підтримав заборону в’їзду для російського співака Кіркорова

Суд у Молдові погодився з апеляцією прикордонників та заборонив російському співаку Філіпу Кіркорову в’їзд в країну, скасувавши рішення суду нижчої інстанції.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє TV8.

Апеляційний суд Кишинева підтримав апеляцію Прикордонної поліції Молдови і скасував рішення суду нижчої інстанції, який ухвалив рішення на користь Кіркорова.

У травні 2024 року Кіркоров спершу виграв позов щодо заборони в’їзду у Молдову, після чого Прикордонна поліція подала апеляцію.

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Нагадаємо, російському виконавцю відмовили у в'їзді до Молдови в липні 2022 року, коли він вилетів зі Стамбула, через недотримання умов для отримання дозволу.

Виконувач обов'язків генерального прокурора Молдови Думітру Робу тоді заявив, що заборонена партія "Шор" заплатила Кіркорову та реперу Моргенштерну 260 тисяч доларів гонорару за виступ на концерті.

Кіркорову заборонили в'їзд також до Литви – ще у 2021 році, у квітні Європейський суд із прав людини відхилив його скаргу на це рішення.

Після початку повномасштабної війни Росії проти України в'їзд Кіркорову заборонили також Естонія і Латвія.