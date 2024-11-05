Апелляционный суд в Молдове поддержал запрет въезда для российского певца Киркорова

Суд в Молдове согласился с апелляцией пограничников и запретил российскому певцу Филиппу Киркорову въезд в страну, отменив решение суда низшей инстанции.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает TV8.

Апелляционный суд Кишинева поддержал апелляцию Пограничной полиции Молдовы и отменил решение суда низшей инстанции, который принял решение в пользу Киркорова.

В мае 2024 года Киркоров сначала выиграл иск о запрете въезда в Молдову, после чего Пограничная полиция подала апелляцию.

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Напомним, российскому исполнителю отказали во въезде в Молдову в июле 2022 года, когда он вылетел из Стамбула, из-за несоблюдения условий для получения разрешения.

Исполняющий обязанности генерального прокурора Молдовы Думитру Робу тогда заявил, что запрещенная партия "Шор" заплатила Киркорову и рэперу Моргенштерну 260 тысяч долларов гонорара за выступление на концерте.

Киркорову запретили въезд также в Литву – еще в 2021 году, в апреле Европейский суд по правам человека отклонил его жалобу на это решение.

После начала полномасштабной войны России против Украины въезд Киркорову запретили также Эстония и Латвия.