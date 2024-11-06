FT підрахувала, скільки витратили Трамп та Гарріс на президентські перегони

Кандидати в американські президенти Камала Гарріс та Дональд Трамп спільно витратили рекордні $3,5 млрд на свої виборчі кампанії, зробивши вибори 2024 року найдорожчими в історії США.

Про це пише газета Financial Times, передає "Європейська правда".

Газета зазначила, що загалом було зібрано близько $4,2 млрд, включно з внесками від партійних комітетів і зовнішніх груп.

Як пишуть журналісти, Гарріс змогла залучити більше коштів, ніж Трамп, зібравши понад $2,3 млрд через Демократичний національний комітет, супергрупи і так звані Super Pacs, які можуть отримувати необмежені пожертви від фізичних осіб. З цієї суми витрачено вже $1,9 млрд.

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Натомість команда Трампа зібрала трохи більше ніж $1,8 млрд, з яких витрачено $1,6 млрд.

Як зазначається, близько половини всіх коштів пішло на рекламу, особливо в семи штатах, що вважаються ключовими для результатів виборів.

Кампанія Гарріс витратила понад $1 млрд на рекламу в цих штатах, тоді як загальні витрати обох кампаній на рекламу у вирішальних регіонах склали майже $1,5 млрд. Зокрема, лише в Пенсильванії, де на кону 19 голосів вибірників, витрачено понад $400 млн.

Значну частину бюджету кампанії Трампа було виділено на юридичні витрати, пов’язані з його судовими процесами. Як стверджують журналісти – на це пішло понад $100 млн, що складає 14% усіх витрат.

Ці витрати частково покривалися коштом партії та супергруп, таких як фінансована Ілоном Маском America Pac, на яку він пожертвував близько $118 млн.

Як відомо, Трамп перемагає у "хитких" штатах Північна Кароліна та Джорджія, а також перемагає в Айові, де після даних соцопитувань допускали сенсацію. Низка ЗМІ передбачають перемогу на президентських виборах Трампа.