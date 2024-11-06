FT подсчитала, сколько потратили Трамп и Харрис на президентскую гонку

Кандидаты в американские президенты Камала Харрис и Дональд Трамп совместно потратили рекордные $3,5 млрд на свои избирательные кампании, сделав выборы 2024 года самыми дорогими в истории США.

Об этом пишет газета Financial Times, передает "Европейская правда".

Газета отметила, что всего было собрано около $4,2 млрд, включая взносы от партийных комитетов и внешних групп.

Как пишут журналисты, Харрис смогла привлечь больше средств, чем Трамп, собрав более $2,3 млрд через Демократический национальный комитет, супергруппы и так называемые Super Pacs, которые могут получать неограниченные пожертвования от физических лиц. Из этой суммы потрачено уже $1,9 млрд.

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Команда Трампа собрала чуть более $1,8 млрд, из которых потрачено $1,6 млрд.

Как отмечается, около половины всех средств ушло на рекламу, особенно в семи штатах, которые считаются ключевыми для результатов выборов.

Кампания Харрис потратила более $1 млрд на рекламу в этих штатах, тогда как общие расходы обеих кампаний на рекламу в решающих регионах составили почти $1,5 млрд. В частности, только в Пенсильвании, где на кону 19 голосов выборщиков, потрачено более $400 млн.

Значительная часть бюджета кампании Трампа была выделена на юридические расходы, связанные с его судебными процессами. Как утверждают журналисты – на это ушло более $100 млн, что составляет 14% всех расходов.

Эти расходы частично покрывались за счет партии и супергрупп, таких как финансируемая Илоном Маском America Pac, на которую он пожертвовал около $118 млн.

Как известно, Трамп побеждает в колеблющихся штатах Северная Каролина и Джорджия, а также в Айове, где после данных соцопросов допускали сенсацию. Ряд СМИ предсказывают победу на президентских выборах Трампу.