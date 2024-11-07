Европейское климатическое агентство: Этот год, вероятно, будет самым жарким за историю наблюдений

Европейское климатическое агентство Copernicus в четверг сообщило, что в этом году на нашей планете потеплело более чем на 1,5 градуса по Цельсию по сравнению с доиндустриальным средним показателем.

Об этом, как пишет "Европейская правда", информирует агентство АР.

Директор Copernicus Карло Буонтемпо отметил, что новые данные вызывают беспокойство. Второй год подряд на Земле почти наверняка зафиксировали самые высокие температуры, чем когда-либо прежде.

По словам Буонтемпо, планета не увидела бы такой длительной последовательности рекордных температур, если бы не было увеличения парниковых газов в атмосфере.

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Он привел и другие факторы, которые способствуют таким чрезвычайно теплым годам, как прошлый и этот. Среди них – временное потепление в некоторых частях Тихого океана, которое меняет погоду во всем мире, а также извержения вулканов, которые выбрасывают водяной пар в воздух, и колебания энергии, поступающей от Солнца.

Новость о вероятном втором годе рекордной жары появилась на следующий день после переизбрания на пост президента США республиканца Дональда Трампа, который назвал изменение климата "обманом" и пообещал увеличить объемы бурения и добычи нефти.

Недавно более 40 ученых-климатологов призвали министров стран Северной Европы не допустить, чтобы глобальное потепление вызвало значительное изменение течения в Атлантическом океане, которое может вызвать резкие изменения погодных условий и нанести вред экосистемам.

Напомним, в норвежском городе Тромсе, расположенном за полярным кругом, 18 октября стало рекордно теплым днем за всю 100-летнюю историю наблюдений.