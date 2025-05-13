Вісім країн ЄС закликали Путіна погодитися на 30-денне припинення вогню

Вісім країн Північної Європи та Балтії, які входять до формату NB8, закликали очільника Кремля Владіміра Путіна погодитися на негайне й безумовне 30-денне припинення вогню в Україні.

Про це йдеться у спільній заяві, яку опублікував прем'єр Естонії Крістен Міхал, пише "Європейська правда".

Данія, Ісландія, Швеція, Норвегія, Фінляндія, Латвія, Литва та Естонія – країни, що входять до формату NB8, – виступили зі спільною заявою на підтримку України.

"Україна хоче миру. Ми, країни Балтії і Північної Європи, також хочемо миру", – йдеться у заяві.

У заяві наголосили, що якщо режим припинення вогню не буде дотриманий – Європейський Союз разом зі США та іншими партнерами змушені будуть запровадити додаткові санкції проти Росії.

Міхал акцентував, що країни закликають Росію погодитися на безумовне та негайне 30-денне припинення вогню.

"Це перший крок до справедливого і стійкого миру. Президент Зеленський неодноразово демонстрував щире прагнення до миру і готовність зустрітися з Путіним особисто", – наголосив він.

Напередодні турецький президент Реджеп Таїп Ердоган підтвердив Зеленському, що готовий прийняти прямі переговори України з РФ.

Путін заявив, що налаштований на "прямі переговори" з Києвом у Стамбулі в четвер, 15 травня.

Своєю чергою Зеленський сказав, що готовий особисто говорити з правителем РФ в четвер у Стамбулі, а після того американський президент заявив, що не виключає візиту до Туреччини 15 травня.

За даними ЗМІ, європейські лідери готові почекати до можливої зустрічі Зеленського із Путіним у Туреччині, перш ніж тиснути на США з метою оголошення нових санкцій.