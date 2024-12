Президентка Грузії назвала "обурливим" рукостискання посла ЄС із главою МЗС країни

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала "обурливим" рукостискання посла Європейського Союзу у Тбілісі Павла Герчинського та Маки Бочорішвілі – глави Міністерства закордонних справ країни в уряді, легітимність якого Зурабішвілі та опозиція не визнають.

Про це вона написала в X (Twitter), передає "Європейська правда".

Зазначимо, у вівторок, 10 грудня, відбулася зустріч Зурабішвілі з послами країн ЄС.

"Сьогодні посол ЄС прийняв президента Зурабішвілі разом з усіма послами країн-членів ЄС. Її робота із захисту демократичних і європейських устремлінь Грузії має вирішальне значення. Євросоюз розгляне додаткові заходи (щодо Грузії) на засіданнях Ради ЄС у Брюсселі наступного тижня", – йдеться у дописі.

Реклама:

Опісля Зурабішвілі поділилася постом та акцентувала, що у ньому не вказано, що вона розпочала зустріч з рішучого протесту проти "обурливого рукостискання між послом ЄС і де-факто міністром закордонних справ".

"Похвала мені цього не компенсує!", – наголосила вона.

What is not said is that I started by vigourously protesting the outrageous handshake between Eu ambassador and the de facto MFA … praising me does not compensate! @kajakallas @EU_Commission https://t.co/P2D55I1oXb