Президентка Грузії назвала "обурливим" рукостискання посла ЄС із главою МЗС країни

Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі назвала "обурливим" рукостискання посла Європейського Союзу у Тбілісі Павла Герчинського та Маки Бочорішвілі – глави Міністерства закордонних справ країни в уряді, легітимність якого Зурабішвілі та опозиція не визнають.

Про це вона написала в X (Twitter), передає "Європейська правда".

Зазначимо, у вівторок, 10 грудня, відбулася зустріч Зурабішвілі з послами країн ЄС.

"Сьогодні посол ЄС прийняв президента Зурабішвілі разом з усіма послами країн-членів ЄС. Її робота із захисту демократичних і європейських устремлінь Грузії має вирішальне значення. Євросоюз розгляне додаткові заходи (щодо Грузії) на засіданнях Ради ЄС у Брюсселі наступного тижня", – йдеться у дописі.

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Опісля Зурабішвілі поділилася постом та акцентувала, що у ньому не вказано, що вона розпочала зустріч з рішучого протесту проти "обурливого рукостискання між послом ЄС і де-факто міністром закордонних справ".

"Похвала мені цього не компенсує!", – наголосила вона.

What is not said is that I started by vigourously protesting the outrageous handshake between Eu ambassador and the de facto MFA … praising me does not compensate! @kajakallas @EU_Commission https://t.co/P2D55I1oXb – Salome Zourabichvili (@Zourabichvili_S) December 11, 2024

Йдеться про зустріч Павла Герчинського з Макою Бочорішвілі, яка відбулася 9 грудня.

Фото: Facebook

Тоді Герчинський висловив стурбованість поточними подіями у Грузії.

Зі свого боку Бочорішвілі говорила про нібито важливість подальшої євроінтеграції країни для грузинської влади та "важливість відносин на основі взаємоповаги", а також нарікала на "політичні спекуляції" стосовно виборів у Грузії і резолюцію Європарламенту, яка "сприяє штучній кризі в країні".

3 грудня Бочорішвілі спробувала виправдати рішення влади щодо заморозки до кінця 2028 року руху до ЄС.

Напередодні Бочорішвілі також зустрілася із міністром закордонних справ Угорщини Петером Сійярто, який пообіцяв накласти вето на пропозицію санкцій проти грузинських посадовців за жорстокий розгін антиурядових протестів.