Президент Грузии назвала "возмутительным" рукопожатие посла ЕС с главой МИД страны

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала "возмутительным" рукопожатие между послом Европейского Союза в Тбилиси Павлом Герчинским и Макой Бочоришвили – главой Министерства иностранных дел страны в правительстве, легитимность которого Зурабишвили и оппозиция не признают.

Об этом она написала в X (Twitter), передает "Европейская правда".

Отметим, во вторник, 10 декабря, состоялась встреча Зурабишвили с послами стран ЕС.

"Сегодня посол ЕС принял президента Зурабишвили вместе со всеми послами стран-членов ЕС. Ее работа по защите демократических и европейских устремлений Грузии имеет решающее значение. ЕС рассмотрит дополнительные меры (по Грузии) на заседаниях Совета ЕС в Брюсселе на следующей неделе", – говорится в сообщении.

После Зурабишвили поделилась постом и акцентировала, что в нем не указано, что она начала встречу с решительного протеста против "возмутительного рукопожатия между послом ЕС и де-факто министра иностранных дел".

"Похвала мне этого не компенсирует!", – подчеркнула она.

What is not said is that I started by vigourously protesting the outrageous handshake between Eu ambassador and the de facto MFA … praising me does not compensate! @kajakallas @EU_Commission https://t.co/P2D55I1oXb