Блінкен летить на Близький Схід впорядковувати "сирійський хаос"

Державний секретар США Ентоні Блінкен вирушає на Близький Схід у спробі адміністрації Джо Байдена впорядкувати хаос, що розгортається в Сирії, до того, як Дональд Трамп повернеться в Білий дім.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило агентство Bloomberg.

Блінкен має вилетіти з Вашингтона до регіону в середу – через кілька днів після того, як напрочуд швидке просування повстанців у Сирії витіснило диктатора Башара Асада зі столиці Дамаска.

Ця поїздка стане його 12-м візитом до регіону з часу початку війни між Ізраїлем і ХАМАС наприкінці 2023 року. Візит розпочнеться в Йорданії і продовжиться в Туреччині, двох ключових союзників, які мають довгі кордони з Сирією.

Реклама:

"Держсекретар підтвердить підтримку Сполученими Штатами інклюзивного, очолюваного сирійцями переходу до підзвітного і представницького уряду", – заявив речник Державного департаменту Метью Міллер в середу вранці.

Трамп, який вступить на посаду 20 січня, чітко дав зрозуміти, що не вважає Сирію важливою проблемою Америки. Багато спостерігачів вважають, що він виведе американські війська з цієї країни, яку охопила громадянська війна з 2011 року.

Ключовим фокусом для адміністрації Байдена та інших сусідніх країн зараз є запобігання відродженню "Ісламської держави". Але ще одним пріоритетом є намагання використати важелі впливу США для перетворення хаотичного поточного стану справ на впорядкований політичний процес.

Ключовим елементом цього впливу є визнання Сполученими Штатами нового уряду – крок, який допоможе Сирії уникнути міжнародної ізоляції, що спіткала уряд талібів в Афганістані. У вівторок Блінкен озвучив умови, за яких Штати визнають і підтримають нову владу у Сирії.

Тим часом ЗМІ повідомили, що у Білому домі здійснили перші контакти із сирійськими повстанцями, які повалили режим Асада, та закликали їх організувати інклюзивне формування перехідного уряду для країни.

Ситуація у Сирії після несподіваного повалення режиму Башара Асада стане темою майбутнього саміту лідерів ЄС, який відбудеться 19 грудня.