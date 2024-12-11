Блинкен летит на Ближний Восток упорядочивать "сирийский хаос"

Государственный секретарь США Энтони Блинкен отправляется на Ближний Восток в попытке администрации Джо Байдена упорядочить хаос, разворачивающийся в Сирии, до того, как Дональд Трамп вернется в Белый дом.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство Bloomberg.

Блинкен должен вылететь из Вашингтона в регион в среду – через несколько дней после того, как удивительно быстрое продвижение повстанцев в Сирии вытеснило диктатора Башара Асада из столицы Дамаска.

Эта поездка станет его 12-м визитом в регион со времени начала войны между Израилем и ХАМАС в конце 2023 года. Визит начнется в Иордании и продолжится в Турции, двух ключевых союзников, которые имеют длинные границы с Сирией.

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"Госсекретарь подтвердит поддержку Соединенными Штатами инклюзивного, возглавляемого сирийцами перехода к подотчетному и представительному правительству", – заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер в среду утром.

Трамп, который вступит в должность 20 января, четко дал понять, что не считает Сирию важной проблемой Америки. Многие наблюдатели считают, что он выведет американские войска из этой страны, которую охватила гражданская война с 2011 года.

Ключевым фокусом для администрации Байдена и других соседних стран сейчас является предотвращение возрождения "Исламского государства". Но еще одним приоритетом является попытка использовать рычаги влияния США для превращения хаотического текущего положения дел в упорядоченный политический процесс.

Ключевым элементом этого влияния является признание Соединенными Штатами нового правительства – шаг, который поможет Сирии избежать международной изоляции, постигшей правительство талибов в Афганистане. Во вторник Блинкен озвучил условия, при которых Штаты признают и поддержат новую власть в Сирии.

Между тем СМИ сообщили, что в Белом доме осуществили первые контакты с сирийскими повстанцами, которые свергли режим Асада, и призвали их организовать инклюзивное формирование переходного правительства для страны.

Ситуация в Сирии после неожиданного свержения режима Башара Асада станет темой предстоящего саммита лидеров ЕС, который состоится 19 декабря.