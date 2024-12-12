До акції протесту в Грузії долучилися держслужбовці

На другий тиждень акції протесту біля парламенту Грузії до мітингувальників приєдналися люди, які працюють у державному секторі.

Про це пише InterPressNews, передає "Європейська правда".

Як зазначається, держслужбовці Грузії долучилися до проєвропейської акції протесту біля будівлі парламенту у Тбілісі у ніч проти 12 грудня.

Тим самим вони висловлюють свою позицію щодо поточних подій у країні та протестують проти наявної ситуації в публічному секторі.

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Співробітник мерії Гіга Сопромадзе заявив, що є дві причини для зборів: заморозка до кінця 2028 року руху до ЄС та реакція на форми залякування.

"Ми – люди, зайняті на державній службі, і мета нашого протесту – донести до громадськості, включно з тими, хто сьогодні представляє наших роботодавців, наш голос про те, що ми залишаємося вірними Конституції і суспільству, залишаємося прихильними європейському курсу", – заявив він.

Як передають журналісти, напередодні 87 депутатів парламенту, легітимність якого не визнають президент і опозиція, підтримали законопроєкт "Про внесення змін до закону про державну службу".

Основна мета змін – спростити процес реорганізації, щоб держслужбовець, звільнений з будь-якої причини, включно з політичною, не зміг повернутися в систему державної служби або принаймні зіткнувся при цьому з надзвичайними труднощами.

Нагадаємо, ситуація у Грузії буде однією з тем зустрічі Ради міністрів закордонних справ країн ЄС 16 грудня, зокрема, піднімуть питання обмежувальних заходів.

Посол ЄС у Грузії Павел Герчинський заявив, що в Брюсселі вже ведеться підготовча робота щодо санкцій проти грузинської влади.

За даними ЗМІ, розглядають можливість призупинення візової лібералізації для власників грузинських дипломатичних паспортів.

Нагадаємо, держави Балтії та Україна вже запровадили національні санкції проти низки грузинських посадовців, у тому числі Іванішвілі.