К акции протеста в Грузии присоединились госслужащие

На вторую неделю акции протеста возле парламента Грузии к митингующим присоединились люди, которые работают в государственном секторе.

Об этом пишет InterPressNews, передает "Европейская правда".

Как отмечается, госслужащие Грузии присоединились к проевропейской акции протеста у здания парламента в Тбилиси в ночь на 12 декабря.

Тем самым они выражают свою позицию относительно текущих событий в стране и протестуют против сложившейся ситуации в публичном секторе.

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Сотрудник мэрии Гига Сопромадзе заявил, что есть две причины для собрания: заморозка до конца 2028 года движения в ЕС и реакция на формы запугивания.

"Мы – люди, занятые на государственной службе, и цель нашего протеста – донести до общественности, включая тех, кто сегодня представляет наших работодателей, наш голос о том, что мы остаемся верными Конституции и обществу, остаемся приверженными европейскому курсу", – заявил он.

Как передают журналисты, накануне 87 депутатов парламента, легитимность которого не признают президент и оппозиция, поддержали законопроект "О внесении изменений в закон о государственной службе".

Основная цель изменений – упростить процесс реорганизации, чтобы госслужащий, уволенный по любой причине, включая политическую, не смог вернуться в систему государственной службы или по крайней мере столкнулся при этом с чрезвычайными трудностями.

Напомним, ситуация в Грузии будет одной из тем встречи Совета министров иностранных дел стран ЕС 16 декабря, в частности, поднимут вопрос ограничительных мер.

Посол ЕС в Грузии Павел Герчинский заявил, что в Брюсселе уже ведется подготовительная работа по санкциям против грузинских властей.

По данным СМИ, рассматривают возможность приостановления визовой либерализации для владельцев грузинских дипломатических паспортов.

Напомним, государства Балтии и Украина уже ввели национальные санкции против ряда грузинских чиновников, в том числе Иванишвили.