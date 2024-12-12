СМИ: Трамп пригласил Си на свою инаугурацию

Новоизбранный американский президент Дональд Трамп пригласил китайского лидера Си Цзиньпина посетить свою инаугурацию в следующем месяце.

Об этом CBS News сообщили несколько ознакомленных собеседников, передает "Европейская правда".

Как рассказали собеседники, Трамп пригласил Си Цзиньпина посетить свою инаугурацию в январе 2025 года. По их данным, организаторы планируют пригласить на церемонию также и других иностранных чиновников.

Они утверждают – Трамп пригласил Си в начале ноября, вскоре после выборов, но не было понятно, принял ли он приглашение.

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Кроме Си, команда новоизбранного президента подняла вопрос о возможности приема других лидеров в Капитолии 20 января.

Как проинформировал один из собеседников, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который имеет теплые отношения с Трампом и посетил его в Мар-а-Лаго на этой неделе, "все еще размышляет" над тем, участвовать ли во встрече.

"Мировые лидеры выстраиваются в очередь, чтобы встретиться с президентом Трампом, потому что они знают, что он скоро вернется к власти и восстановит мир с помощью американской силы во всем мире", – заявила пресс-секретарь Трампа Каролина Левитт.

Как отмечают CBS News, обычно на инаугурацию приглашают послов и других дипломатов. Записи Государственного департамента, начиная с 1874 года, свидетельствуют, что иностранные лидеры никогда не присутствовали на церемонии передачи власти.

Отметим, президент Франции Эмманюэль Макрон стал первым мировым лидером, который принял Трампа за рубежом после его победы на выборах 2024 года на открытии Собора Парижской Богоматери в Париже, где также присутствовал президент Владимир Зеленский.

Напомним, недавно Трамп заявил, что в первый день пребывания в должности он введет тарифы на все товары, поступающие в Соединенные Штаты из Канады, Мексики и Китая.

В частности, он объяснил это тем, что эти государства не противостоят попаданию наркотиков в США. Трамп сказал, что "провел много разговоров" с Китаем о потоках огромного количества наркотиков, в частности фентанила, но "безрезультатно".

После этого представитель посольства Китая в США Лю Пэнгю заявил, что ни США, ни Китай не выиграют в торговой войне.