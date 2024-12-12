Прокурори вимагають ув'язнення для підозрюваного в нападах на ізраїльських уболівальників

Прокуратура Нідерландів просить два роки ув’язнення для чоловіка, якого підозрюють у нанесенні тілесних ушкоджень ізраїльським футбольним уболівальникам в Амстердамі у листопаді.

Про це пише газета The Guardian, передає "Європейська правда".

Як зазначається, прокурори просить два роки ув’язнення для чоловіка, якого підозрюють у нанесенні тілесних ушкоджень ізраїльським футбольним уболівальникам в Амстердамі.

22-річний чоловік – Сефа О. – був одним з п'яти підозрюваних, які постали перед амстердамським судом у середу, 11 грудня, за звинуваченнями, пов'язаними з інцидентами після матчу між "Аяксом" та "Маккабі" 7 листопада.

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Як зазначається, суд побачив відеозаписи, на яких чоловік штовхає людину на землю, переслідує інших людей і б'є їх по голові та тілу. Прокурор стверджував, що Сефа О. відігравав "провідну роль" у насильстві, у якого було "мало спільного з футболом".

Однак прокурор зауважив, що у цій справі не було доказів терористичного наміру, і насильство "не було мотивоване антисемітськими настроями".

"На насильство вплинула ситуація в Газі, а не антисемітизм", – заявив він.

Як передає газета, прокуратура вимагала для другого підозрюваного – Лукаса Д. – тюремного ув'язнення терміном на шість місяців за кидання каміння в поліцейських і незаконне зберігання феєрверків.

Його також звинувачують у тому, що він був учасником групи Snapchat, яка підбурювала до насильства проти ізраїльських уболівальників.

Останній підозрьованому Абушабабу М. висунули найсерйозніше звинувачення у спробі вбивства з необережності. Газета зазначила, що судді були змушені перенести розгляд його справи на четвер, 12 грудня, оскільки для нього не було перекладача.

Його адвокат Аніс Буманджал сказав суддям, що його клієнт виріс у зоні бойових дій і є "молодим, вразливим підозрюваним з історією життя, яка пробирає до кісток".

Він також зазначив, що підозрюваний "скоріш за все, страждає на психологічний розлад" та акцентував, що це має стати пом'якшувальною обставиною при винесенні йому вироку.

Очікується, що суд винесе свій вирок 24 грудня.

Нагадаємо, ввечері і вночі 7 листопада в Амстердамі сталися заворушення на тлі матчу за участі ізраїльської футбольної команди.

Попри значну присутність поліції і заборону пропалестинської акції безпосередньо біля арени, після матчу у місті сталися численні напади на ізраїльських вболівальників. Згодом підтвердили, що півсотні затримань у зв’язку з цими подіями сталися вже після, а не під час нападів.

Після цього уряд Нідерландів виділив 4,5 млн євро на боротьбу з антисемітизмом.

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