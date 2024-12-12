Прокуроры требуют заключения для подозреваемого в нападениях на израильских болельщиков

Прокуратура Нидерландов просит два года заключения для мужчины, которого подозревают в нанесении телесных повреждений израильским футбольным болельщикам в Амстердаме в ноябре.

Об этом пишет газета The Guardian, передает "Европейская правда".

Как отмечается, прокуроры просит два года заключения для мужчины, которого подозревают в нанесении телесных повреждений израильским футбольным болельщикам в Амстердаме.

22-летний мужчина – Сефа О. – был одним из пяти подозреваемых, которые предстали перед амстердамским судом в среду, 11 декабря, по обвинениям, связанным с инцидентами после матча между "Аяксом" и "Маккаби" 7 ноября.

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Как отмечается, суд увидел видеозаписи, на которых мужчина толкает человека на землю, преследует других людей и бьет их по голове и телу. Прокурор утверждал, что Сефа О. играл "ведущую роль" в насилии, у которого было "мало общего с футболом".

Однако прокурор отметил, что в этом деле не было доказательств террористического умысла, и насилие "не было мотивировано антисемитскими настроениями".

"На насилие повлияла ситуация в Газе, а не антисемитизм", – заявил он.

Как передает газета, прокуратура требовала для второго подозреваемого – Лукаса Д. – тюремного заключения сроком на шесть месяцев за бросание камней в полицейских и незаконное хранение фейерверков.

Его также обвиняют в том, что он был участником группы Snapchat, которая подстрекала к насилию против израильских болельщиков.

Последнему подозреваемому Абушабабу М. выдвинули самое серьезное обвинение в попытке убийства по неосторожности. Газета отметила, что судьи были вынуждены перенести рассмотрение его дела на четверг, 12 декабря, поскольку для него не было переводчика.

Его адвокат Анис Буманджал сказал судьям, что его клиент вырос в зоне боевых действий и является "молодым, уязвимым подозреваемым с историей жизни, которая пробирает до костей".

Он также отметил, что подозреваемый "скорее всего, страдает психологическим расстройством" и акцентировал, что это должно стать смягчающим обстоятельством при вынесении ему приговора.

Ожидается, что суд вынесет свой приговор 24 декабря.

Напомним, вечером и ночью 7 ноября в Амстердаме произошли беспорядки на фоне матча с участием израильской футбольной команды.

Несмотря на значительное присутствие полиции и запрет пропалестинской акции непосредственно возле арены, после матча в городе произошли многочисленные нападения на израильских болельщиков. Впоследствии подтвердили, что полсотни задержаний в связи с этими событиями произошли уже после, а не во время нападений.

После этого правительство Нидерландов выделило 4,5 млн евро на борьбу с антисемитизмом.

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