Посол України в США поскаржилася на атаку пранкерів

Посол України у США Оксана Маркарова заявила, що її атакують пранкери, які видають себе за американських урядовців.

Про це із посиланням на Маркарову в Facebook повідомляє "Європейська правда".

Як заявила дипломат, кіберзловмисники видають себе за американських урядовців й нібито використовують секретний телефон.

"Колеги, за останні дні отримала на телефон купу повідомлень від пранкерів/зловмисників, які видають себе за американських урядовців і або просять прямі контакти наших урядовців, або терміново переговорити (звичайно, вдаючи, що пишуть з якогось секретного телефону)", – розповіла посол.

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За її словами, для контактів з партнерами використовують виключно перевірені канали комунікації, тому подібні атаки відразу зафіксували і повідомили правоохоронців.

Федеральне міністерство економіки Німеччини у грудні 2023 року підтвердило, що його очільник, віцепрем’єр Роберт Габек говорив телефоном із російськими пранкерами на прізвиська Вован і Лексус.

Владімір Кузнєцов та Алєксєй Столяров, більше відомі як пранкери Лексус і Вован, телефонують відомим західним посадовцям під несправжніми іменами, використовуючи штучний інтелект. Серед їхніх останніх жертв – прем'єрка Італії Джорджія Мелоні й колишній прем'єр Латвії Кріш'яніс Каріньш.

Влітку ексміністр закордонних справ Великої Британії Девід Кемерон став жертвою розіграшу, коли йому зателефонували і представилися колишнім президентом України Петром Порошенком.