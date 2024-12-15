Посол Украины в США пожаловалась на атаку пранкеров

Посол Украины в США Оксана Маркарова заявила, что ее атакуют пранкеры, которые выдают себя за американских чиновников.

Об этом со ссылкой на Маркарову в Facebook сообщает "Европейская правда".

Как заявила дипломат, киберзлоумышленники выдают себя за американских чиновников и якобы используют секретный телефон.

"Коллеги, за последние дни получила на телефон кучу сообщений от пранкеров/злоумышленников, которые выдают себя за американских чиновников и либо просят прямые контакты наших чиновников, либо срочно переговорить (конечно, делая вид, что пишут с какого-то секретного телефона)", – рассказала посол.

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По ее словам, для контактов с партнерами используют исключительно проверенные каналы коммуникации, поэтому подобные атаки сразу зафиксировали и сообщили правоохранителям.

Федеральное министерство экономики Германии в декабре 2023 года подтвердило, что его глава, вице-премьер Роберт Габек говорил по телефону с российскими пранкерами по прозвищу Вован и Лексус.

Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, больше известные как пранкеры Лексус и Вован, звонят известным западным чиновникам под ненастоящими именами, используя искусственный интеллект. Среди их последних жертв – премьер Италии Джорджия Мелони и бывший премьер Латвии Кришьянис Кариньш.

Летом экс-министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон стал жертвой розыгрыша, когда ему позвонили и представились бывшим президентом Украины Петром Порошенко.