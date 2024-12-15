Мерц вважає Шольца "ізольованим" в ЄС

Лідер опозиційного німецького блоку ХДС/ХСС та кандидат у канцлери Німеччини Фрідріх Мерц різко розкритикував чинного главу уряду ФРН Олафа Шольца та заявив, що той є "буквально ізольованим" всередині Європейського Союзу.

Про це він написав у своєму інформаційному бюлетені "MerzMail", цитує n-tv, передає "Європейська правда".

Мерц вважає, що німецький уряд є "повним провалом", коли йдеться про європейську політику, а Шольц – політично ізольований всередині ЄС.

"На жаль, доводиться констатувати: більшість європейських глав держав і урядів просто більше не зацікавлені у зустрічах з німецьким канцлером, який або годинами сидить мовчки, або читає лекції на весь світ", – зазначив кандидат у німецькі канцлери.

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Як приклад він навів візит президента Франції Емманюеля Макрона до Польщі цього тижня, де два союзники по НАТО обговорювали політику щодо України.

"І там німецького канцлера немає", – підсумував Мерц.

Нагадаємо, чинний канцлер Олаф Шольц запропонував парламенту 16 грудня провести голосування за довіру уряду, що, як очікують, відкриє шлях до проведення дострокових виборів у лютому.

Шольц заявив, що не стане віцеканцлером у наступному уряді у випадку, якщо його очолить лідер християнських демократів (ХДС) Фрідріх Мерц.

На зустрічі з лідером ХДС Фрідріхом Мерцом, який нещодавно приїздив до Києва, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна очікує від Німеччини "посилення української далекобійності" – вочевидь натякаючи на ракети Taurus.

Мерц неодноразово висловлювався на користь цього рішення, а в одному з останніх коментарів заявив, що поставив би Україні далекобійні ракети Taurus лише після консультацій зі США.