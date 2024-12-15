Мерц считает Шольца "изолированным" в ЕС

Лидер оппозиционного немецкого блока ХДС/ХСС и кандидат в канцлеры Германии Фридрих Мерц резко раскритиковал действующего главу правительства ФРГ Олафа Шольца и заявил, что тот является "буквально изолированным" внутри Европейского Союза.

Об этом он написал в своем информационном бюллетене "MerzMail", цитирует n-tv, передает "Европейская правда".

Мерц считает, что немецкое правительство является "полным провалом", когда речь идет о европейской политике, а Шольц – политически изолирован внутри ЕС.

"К сожалению, приходится констатировать: большинство европейских глав государств и правительств просто больше не заинтересованы во встречах с немецким канцлером, который или часами сидит молча, или читает лекции на весь мир", – отметил кандидат в немецкие канцлеры.

Реклама:

В качестве примера он привел визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Польшу на этой неделе, где два союзника по НАТО обсуждали политику в отношении Украины.

"И там немецкого канцлера нет", – подытожил Мерц.

Напомним, действующий канцлер Олаф Шольц предложил парламенту 16 декабря провести голосование за доверие правительству, что, как ожидают, откроет путь к проведению досрочных выборов в феврале.

Шольц заявил, что не станет вице-канцлером в следующем правительстве в случае, если его возглавит лидер христианских демократов (ХДС) Фридрих Мерц.

На встрече с лидером ХДС Фридрихом Мерцом, который недавно приезжал в Киев, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает от Германии "усиления украинской дальнобойности" – очевидно намекая на ракеты Taurus.

Мерц неоднократно высказывался в пользу этого решения, а в одном из последних комментариев заявил, что поставил бы Украине дальнобойные ракеты Taurus только после консультаций с США.