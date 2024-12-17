Польща закупить для свого війська ще 80 колісних бронетранспортерів Rosomak-L

У вівторок Міноборони Польщі підписало контракт на постачання 80 колісних бронетранспортерів Rosomak-L на суму понад 4 млрд злотих (майже 1 млрд євро).

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє PAP.

У вівторок у присутності віцепрем'єра, голови Міністерства оборони Владислава Косіняка-Камиша та заступника міністра Павла Бейди було підписано контракт на постачання колісних бронетранспортерів Rosomak-L.

"Це ще одна угода для безпеки та економіки", – заявив Косіняк-Камиш.

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Він повідомив під час церемонії, що контракт стосується 80 одиниць Rosomak у версії L, а вартість контракту становить 4,3 млрд злотих.

"80 "Росомах" у версії L необхідні, оскільки вони є основним обладнанням, яке сьогодні використовують польські солдати. У сухопутних військах не бракує "Росомах", їх у нас близько тисячі, але вони просто вкрай необхідні в цій найсучаснішій версії", – додав очільник Міноборони.

Очільник Міноборони зазначив, що у липні армія замовила 58 Rosomak, тож загалом цього року було закуплено 138 цих машин.

Rosomak-L, за інформацією Міністерства оборони, є модифікованою версією класичного корпусу Rosomak. Основні відмінності включають подовження машини, збільшення її вантажопідйомності, новий двигун і плавучу версію з хвилерізом. Підписаний у вівторок контракт також включає пакет послуг з логістики та навчання.

Минулого тижня Польща підписала контракт на закупівлю у США безпілотників MQ-9B SkyGuardian, їх мають поставити до початку 2027 року.

Також повідомляли, що Польща отримає від Південної Кореї реактивні системи залпового вогню Homar-K.

Опитування свідчать, що понад 70% поляків підтримують збільшення витрат на оборону.