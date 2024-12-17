Польша закупит для своей армии еще 80 колесных бронетранспортеров Rosomak-L

Во вторник Минобороны Польши подписало контракт на поставку 80 колесных бронетранспортеров Rosomak-L на сумму более 4 млрд злотых (почти 1 млрд евро).

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает PAP.

Во вторник в присутствии вице-премьера, главы Министерства обороны Владислава Косиняка-Камыша и заместителя министра Павла Бейды был подписан контракт на поставку колесных бронетранспортеров Rosomak-L.

"Это еще одно соглашение для безопасности и экономики", – заявил Косиняк-Камыш.

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Он сообщил во время церемонии, что контракт касается 80 единиц Rosomak в версии L, а стоимость контракта составляет 4,3 млрд злотых.

"80 "Росомах" в версии L необходимы, поскольку они являются основным оборудованием, которое сегодня используют польские солдаты. В сухопутных войсках хватает "Росомах", их у нас около тысячи, но они просто крайне необходимы в этой современной версии", – добавил глава Минобороны.

Глава Минобороны отметил, что в июле армия заказала 58 Rosomak, поэтому в целом в этом году было закуплено 138 этих машин.

Rosomak-L, по информации Министерства обороны, является модифицированной версией классического корпуса Rosomak. Основные отличия включают удлинение машины, увеличение ее грузоподъемности, новый двигатель и плавучую версию с волнорезом. Подписанный во вторник контракт также включает пакет услуг по логистике и обучению.

На прошлой неделе Польша подписала контракт на закупку у США беспилотников MQ-9B SkyGuardian, их должны поставить до начала 2027 года.

Также сообщалось, что Польша получит от Южной Кореи реактивные системы залпового огня Homar-K.

Опросы свидетельствуют, что более 70% поляков поддерживают увеличение расходов на оборону.