Туск анонсировал новую партию помощи от Польши в январе

Премьер-министр Польши Дональд Туск анонсировал следующую партию помощи для Украины в январе.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", пишет "Европейская правда", об этом он сказал на совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским во Львове.

Туск сообщил, что Польша "готовит следующую помощь", и эта 46-я партия будет готова в январе. Другие детали пока неизвестны.

Он также упомянул, что Польша, вероятно, подготовит передачу Украине "некоторой техники" совместно с другими партнерами.

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Напомним, Туск прибыл во Львов во вторник, 17 декабря, для встречи с президентом Владимиром Зеленским.

Зеленский отмечал, что в переговорах планирует затронуть тему нового Министерства национального единства и поддержки украинцев за рубежом.

Напомним, на днях глава МИД Польши отметил, что принуждать к мирным переговорам нужно Россию, а не Украину.

В то же время опрос в Польше показал, что уже более половины поляков хотели бы скорейшего завершения российско-украинской войны, даже если это будет означать болезненные уступки для Украины.