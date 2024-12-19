На німецькій військовій базі затримали чоловіка, який міг шпигувати для Китаю

На території військово-морської бази у німецькому місті Кіль затримали громадянина Китаю, правоохоронці підозрюють його у шпигунстві.

Про це повідомило агентство Reuters із посиланням на дані поліції, передає "Європейська правда".

Як зазначається, чоловіка затримали із камерою на базі Військово-морських сил 9 грудня. Прокуратура звинувачує його у фотографуванні військових об'єктів.

Прессекретарка департаменту кримінальних розслідувань Шлезвіг-Гольштейна Карола Єшке заявила, що правоохоронці відкрили розслідування щодо громадянина Китаю.

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"У нас відкрито розслідування щодо китайця, якого знайшли на території морського порту", – зазначила вона.

Місто Кіль на Балтійському морі є домом для однієї з трьох флотилій німецького флоту та сухим доком, де компанія ThyssenKrupp будує підводні човни.

Зазначимо, у травні британські посадовці заявили, що Китай стояв за викраденням персональних даних військовослужбовців збройних сил Британії, а перед тим Лондон звинуватив китайських хакерів у кібератаках на політиків та виборчу комісію.

Нещодавно Литва оголосила трьох неакредитованих співробітників китайської дипломатичної місії небажаними в країні і надіслала Пекіну дипломатичну ноту.