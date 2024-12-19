На немецкой военной базе задержали мужчину, который мог шпионить для Китая

На территории военно-морской базы в немецком городе Киль задержали гражданина Китая, правоохранители подозревают его в шпионаже.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на данные полиции, передает "Европейская правда".

Как отмечается, мужчину задержали с камерой на базе Военно-морских сил 9 декабря. Прокуратура обвиняет его в фотографировании военных объектов.

Пресс-секретарь департамента уголовных расследований Шлезвиг-Гольштейна Карола Ешке заявила, что правоохранители открыли расследование в отношении гражданина Китая.

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"У нас открыто расследование в отношении китайца, которого нашли на территории морского порта", – отметила она.

Город Киль на Балтийском море является домом для одной из трех флотилий немецкого флота и сухим доком, где компания ThyssenKrupp строит подводные лодки.

Отметим, в мае британские чиновники заявили, что Китай стоял за похищением персональных данных военнослужащих вооруженных сил Британии, а перед тем Лондон обвинил китайских хакеров в кибератаках на политиков и избирательную комиссию.

Недавно Литва объявила трех неаккредитованных сотрудников китайской дипломатической миссии нежелательными в стране и направила Пекину дипломатическую ноту.