Лідери ЄС засудили дії КНДР та Ірану, які допомагають Росії у війні

Лідери країн ЄС у висновках грудневого саміту висловили осуд політиці країн, які напряму чи опосередковано допомагають Росії у війні проти України, зокрема КНДР та Ірану.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У восьмому пункті висновків лідери висловлюють рішучий осуд підтримці від третіх країн чи їхніх компаній або окремих суб’єктів, яка допомагає Росії у війні проти України.

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"Надання зброї та поглиблення військової співпраці між Росією і КНДР та Іраном, а також залучення збройних сил КНДР у Росії і їхнє використання на полі бою проти України є міжнародною ескалацією війни, що має серйозні наслідки для міжнародного миру та безпеки", – наголошують вони.

Лідери закликали країни, яких це стосується, припинити будь-яку пряму чи опосередковану допомогу Росії її у загарбницькій війні проти України.

Також європейські лідери закликали прискорити постачання Україні зброї, зокрема ППО.

За оцінками Пентагону, серед задіяних на підтримку Росії північнокорейських військових вже є до кількох сотень вбитих і поранених.

Розвідка Великої Британії відзначила значні втрати серед військових КНДР в результаті участі в бойових діях у Курській області, вказавши на погану оперативну сумісність між ними і російськими вояками.