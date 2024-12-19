Лидеры ЕС осудили действия КНДР и Ирана, которые помогают России в войне

Лидеры стран ЕС в выводах декабрьского саммита выразили осуждение политике стран, которые напрямую или косвенно помогают России в войне против Украины, в частности КНДР и Ирана.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В восьмом пункте выводов лидеры выражают решительное осуждение поддержке от третьих стран или их компаний либо отдельных субъектов, которая помогает России в войне против Украины.

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"Предоставление оружия и углубление военного сотрудничества между Россией и КНДР и Ираном, а также привлечение вооруженных сил КНДР в России и их использование на поле боя против Украины является международной эскалацией войны, что имеет серьезные последствия для международного мира и безопасности", – отмечают они.

Лидеры призвали страны, которых это касается, прекратить любую прямую или косвенную помощь России в ее захватнической войне против Украины.

Также европейские лидеры призвали ускорить поставки Украине оружия, в частности ПВО.

По оценкам Пентагона, среди задействованных в поддержку России северокорейских военных уже есть до нескольких сотен убитых и раненых.

Разведка Великобритании отметила значительные потери среди военных КНДР в результате участия в боевых действиях в Курской области, указав на плохую оперативную совместимость между ними и российскими воинами.