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Lufthansa скасовує рейси до Тель-Авіва до кінця січня

Новини — Понеділок, 2 грудня 2024, 12:50 — Уляна Кричковська

Німецька авіакомпанія Lufthansa продовжила заборону польотів до ізраїльського Тель-Авіва до 31 січня.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Tagesschau.

Як зазначило агентство з посиланням на заяву пресслужби компанії, у зв'язку з триваючою напруженістю на Близькому Сході група компаній Lufthansa продовжила заборону на польоти до Тель-Авіва ще на чотири тижні. 

Авіакомпанія оголосила, що рейси Lufthansa, австрійських, брюссельських та швейцарських авіакомпаній будуть скасовані до 31 січня 2025 року включно. 

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Раніше польоти до ізраїльського Тель-Авіва були призупинені до кінця року. 

Нагадаємо, президент США Джо Байден 26 листопада повідомив, що Ізраїль та ліванське бойове угруповання "Хезболла" досягли угоди про припинення вогню, воно набуло чинності у ніч на середу.

Після цього в команді обраного президента США Дональда Трампа заявили, що ця угода була досягнута завдяки перемозі кандидата-республіканця.

Наприкінці листопада американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем заявив, що Трамп хоче домогтися припинення вогню у Газі й угоди про звільнення заручників до свого вступу на посаду 20 січня 2025 року.

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Ізраїль Німеччина Близький Схід
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