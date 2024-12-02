Lufthansa отменяет рейсы в Тель-Авив до конца января
Немецкая авиакомпания Lufthansa продлила запрет полетов в израильский Тель-Авив до 31 января.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.
Как отметило агентство со ссылкой на заявление пресс-службы компании, в связи с продолжающейся напряженностью на Ближнем Востоке группа компаний Lufthansa продлила запрет на полеты в Тель-Авив еще на четыре недели.
Авиакомпания объявила, что рейсы Lufthansa, а также дочерних компаний Lufthansa будут отменены до 31 января 2025 года включительно.
Ранее полеты в израильский Тель-Авив были приостановлены до конца года.
Напомним, президент США Джо Байден 26 ноября сообщил, что Израиль и ливанская боевая группировка "Хезболла" достигли соглашения о прекращении огня.
После этого в команде избранного президента США Дональда Трампа заявили, что это соглашение было достигнуто благодаря победе кандидата-республиканца.
Трамп хочет добиться прекращения огня в Газе и соглашения об освобождении заложников до своего вступления в должность 20 января 2025 года.