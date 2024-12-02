Lufthansa отменяет рейсы в Тель-Авив до конца января

Немецкая авиакомпания Lufthansa продлила запрет полетов в израильский Тель-Авив до 31 января.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Tagesschau.

Как отметило агентство со ссылкой на заявление пресс-службы компании, в связи с продолжающейся напряженностью на Ближнем Востоке группа компаний Lufthansa продлила запрет на полеты в Тель-Авив еще на четыре недели.

Авиакомпания объявила, что рейсы Lufthansa, а также дочерних компаний Lufthansa будут отменены до 31 января 2025 года включительно.

Реклама:

Ранее полеты в израильский Тель-Авив были приостановлены до конца года.

Напомним, президент США Джо Байден 26 ноября сообщил, что Израиль и ливанская боевая группировка "Хезболла" достигли соглашения о прекращении огня.

После этого в команде избранного президента США Дональда Трампа заявили, что это соглашение было достигнуто благодаря победе кандидата-республиканца.

Трамп хочет добиться прекращения огня в Газе и соглашения об освобождении заложников до своего вступления в должность 20 января 2025 года.