У Празі посилюють заходи безпеки після наїзду авто на людей у Німеччині

Поліція Праги встановила додаткові бетонні барʼєри в публічних місцях, реагуючи на інцидент у німецькому місті Магдебург напередодні, коли авто вʼїхало в натовп людей на різдвяній ярмарці.

Про це агентству ČTK сказав речник поліції Праги Ян Данек, повідомляє "Європейська правда".

За словами Данека, згідно з домовленістю між празькою поліцією і керівництвом муніципалітету столиці Чехії, бетонні блоки будуть встановлені на площі Республіки та на набережній.

Речник підтвердив, що цей крок є відповіддю на напад на різдвяний ярмарок у Магдебурзі.

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Досі бетонні бар'єри захищали празькі ярмарки на Вацлавській та Староміській площах.

Нагадаємо, у п'ятницю ввечері чоловік в'їхав на своєму автомобілі на різдвяний ярмарок у столиці землі Саксонія-Ангальт. Слідчі органи наразі припускають, що злочин скоїв злочинець-одинак, якого вже затримали.

За останніми даними, кількість жертв нападу на різдвяний ярмарок у Магдебурзі в п'ятницю ввечері зросла до п'яти, понад 200 людей отримали поранення – багато з них серйозні.

Варто зазначити, німецькі ЗМІ встановили, що наїзд на відвідувачів різдвяного ярмарку у Магдебурзі скоїв виходець із Саудівської Аравії, що відкрито симпатизував "Альтернативі для Німеччини".