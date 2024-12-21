В Праге усиливают меры безопасности после наезда авто на людей в Германии

Полиция Праги установила дополнительные бетонные барьеры в публичных местах, реагируя на инцидент в немецком городе Магдебург накануне, когда авто въехало в толпу людей на рождественской ярмарке.

Об этом агентству ČTK сказал представитель полиции Праги Ян Данек, сообщает "Европейская правда".

По словам Данека, согласно договоренности между пражской полицией и руководством муниципалитета столицы Чехии, бетонные блоки будут установлены на площади Республики и на набережной.

Представитель подтвердил, что этот шаг является ответом на нападение на рождественскую ярмарку в Магдебурге.

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До сих пор бетонные барьеры защищали пражские ярмарки на Вацлавской и Староместской площадях.

Напомним, в пятницу вечером мужчина въехал на своем автомобиле на рождественскую ярмарку в столице земли Саксония-Анхальт. Следственные органы пока предполагают, что преступление совершил преступник-одиночка, которого уже задержали.

По последним данным, количество жертв нападения на рождественскую ярмарку в Магдебурге в пятницу вечером возросло до пяти, более 200 человек получили ранения – многие из них серьезные.

Стоит отметить, немецкие СМИ установили, что наезд на посетителей рождественской ярмарки в Магдебурге совершил выходец из Саудовской Аравии, открыто симпатизировал "Альтернативе для Германии".